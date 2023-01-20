Стало відомо, з яких двох країн США передають Україні боєприпаси

Сінгх запевнила, що Штати регулярно постачають в Україну різні боєприпаси

Штати передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї, що допомагає швидко забезпечити українських захисників всім необхідним і не впливає на боєготовність американського війська. Таку заяву зробила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Пентагоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн – «Главком»)», – сказала Сінгх.

Вона підкреслила, що це не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни й за кордоном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Пентагон звернувся до Ізраїлю та Південної Кореї, щоб поповнити нестачу боєприпасів для України у війні, частина з них вже відправлена.

До слова, влада США вважає, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.