Суд ЄС скасував персональні санкції проти російських бізнесменів Фрідмана й Авена

У серпні 2023 року мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російського «Альфа-Банку»

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.

«Генеральний суд скасував включення Петра Авена та Михайла Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи», – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. «Суд задовольняє вимоги Петра Авена та Михайла Фрідмана. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим», – йдеться у заяві.

Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, «вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб.

Апеляція може бути подана протягом двох місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення», – йдеться у заяві.

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російського «Альфа-Банку». Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але, тим не менш, опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Нагадаємо, у серпні 2023 року мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції.

Україна ввела персоналі санкції проти Михайла Фрідмана у жовтні 2022 року.