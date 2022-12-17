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Суд у Гаазі завершив розслідування воєнних злочинів Росії в Грузії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Суд у Гаазі завершив розслідування воєнних злочинів Росії в Грузії
Суд Гааги завершив етап розслідування війни у ​​Грузії у 2008 році
фото з відкритих джерел

Далі суд сприятиме розшуку та арешту підозрюваних, які все ще перебувають на волі

У своїй заяві, оприлюдненій 16 грудня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, про завершення етапу розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час війни в Грузії 2008 року. Про це повідомляє пресслужба суду в Гаазі.

Карім Хан заявив, що його офіс вивчав докази, пов’язані з імовірними злочинами, скоєними всіма сторонами збройного конфлікту з початку розслідування ситуації війни в Грузії 27 січня 2016 року.

«Сьогодні я можу підтвердити, що, окрім справ, які знаходяться на розгляді МКС, мій офіс не буде проводити нові напрямки розслідування ймовірної кримінальної відповідальності інших осіб або іншої поведінки в рамках ситуації в Грузії. Відповідно, за відсутності істотних змін в обставинах, етап розслідування ситуації в Грузії було завершено. Я поінформував грузинську владу про це рішення», - пояснив прокурор.

Він також додав, що робота Міжнародного кримінального суду (МКС) в Грузії «далека від завершення». Наразі зусилля будуть спрямовані на «забезпечення успішного судового переслідування осіб, щодо яких було видано ордер на арешт».

В своїй заяві Карім Хан нагадав, що розслідування виявило ймовірну роль В’ячеслава Борисова, генерал-майора Збройних сил Російської Федерації та заступника командувача ВДВ на час подій, який, як вважається, навмисно сприяв скоєнню деяких із цих злочинів, а нині покійний.

За його словами, роботу суду щодо ситуації в Грузії не завершено.

«Мій офіс продовжує і продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на притягнення до відповідальності адресатів ордерів на арешт», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що палата представників парламенту Нідерландів (нижня палата) ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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Теги: Грузія росія розслідування

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