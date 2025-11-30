Головна Країна Політика
У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру

У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо досягнення миру
Рустем Умєров розповів, що зустріч української та американської делегацій у США вже почалася
фото з відкритих джерел

«Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки», – заявив Рустем Умєров

У Сполучених Штатах Америки вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

«Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки», – розповів Умєров.

За словами секретаря РНБО, делегація доповідатиме президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Із українськими представниками зустрінеться державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

