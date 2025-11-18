50 українців депортованих зі США повернулися до України

Речник ДПСУ: Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян

Сьогодні, 18 листопада, повернулися 50 громадян України додому, яких депортували зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення», – сказав Демченко.

За словами речника, раніше до України надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про депортацію транзитом через територію Польщі низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України. Він зазначив, що прикордонники оформили їх «на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством правил».

«Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини через що відносно них було прийнято рішення про примусове видворення», – підсумував речник.

Нагадаємо, Сполучені Штати раніше оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Згодом Державна прикордонна служба повідомила, що не зафіксувала масових депортацій українців зі Сполучених Штатів.