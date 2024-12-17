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Росіяни намагаються «палити обличчя» вбитих військових з КНДР, аби приховати втрати – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни намагаються «палити обличчя» вбитих військових з КНДР, аби приховати втрати – Зеленський
Зеленський: Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей
фото: скриншот відео

«Немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія активно намагається приховати втрати серед північнокорейських військових. Зокрема, росіяни «намагаються спалити обличчя» вбитих військових з КНДР. Про це йдеться у дописі президента в Telegram.

«Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей», – йдеться у дописі.

За словами Зеленського, у Росії були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя, а будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити, зауважив президент.

«А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного. Немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що «це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну».

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх залучити на інших ділянках фронту. 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

До слова, армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки.

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Теги: росія армія військові Володимир Зеленський Telegram президент втрати росіяни знущання

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