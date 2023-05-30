Кремль засекретив значну частину своїх військових витрат – британська розвідка

Cправжні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через ширше використання засекречених статей бюджету

Керівництво Росії приховує значну частину своїх військових витрат, які ймовірно чинять тиск на російський бюджет. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, 25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до $86,4 млрд. За оцінкою SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Тим часом, за даними британської розвідки, справжні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через ширше використання засекречених статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутність прозорості.

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«Росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про витрати після того, як призупинила їх у травні 2022 року. Майже, напевно, військові витрати залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, секретні витрати російського бюджету становлять 26% і з початку року досягли $37,5 млрд. До цих витрат відносяться оборона та національна безпека, а після початку війни до них, ймовірно, додалися витрати на окуповані території. Також повідомлялося, що витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цікаво, у травні минулого року російський Мінфін перестав публікувати дані про виконання індивідуальних місячних бюджетів, тільки зараз додав на портал дані за 2022 рік і початок цього року.