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«Нас чекає ще одна битва». Президентка Молдови звернулася до виборців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Нас чекає ще одна битва». Президентка Молдови звернулася до виборців
Санду закликала громадян брати участь у другому турі виборів президента Молдови
фото з відкритих джерел

За словами Санду, на виборчі дільниці прийшли понад 1,5 млн осіб

Кандидатка у президенти Майя Санду на брифінгу підбила підсумки виборів і референдуму, які відбулися 20 жовтня. Про це повідомляє NewsMaker.

«Народ Молдови висловив свою волю, і більшість підтримала європейський шлях. Кожен голос був вирішальним – і в країні, і за її межами. Дякую всім громадянам, які прийшли на вибори і вільно сказали, чого вони хочуть для Молдови. На виборчі дільниці прийшли понад 1,5 млн осіб. Завдяки вам, дорогі молдавани, ми виграли першу битву у важкій боротьбі, від якої залежить доля країни. Ми чесно боролися і перемогли в нечесній боротьбі», – заявила вона.

За словами Санду, у влади є докази підкупу 150 тис. виборців. За її словами, «те, що сталося вчора, як і те, що відбувається останні два роки, – атака на демократію і свободу нашого народу».

«Вороги нашої країни хочуть бачити Молдову розділеною і заляканою, змусити нас сумніватися в нашій силі та єдності. Бандити, які хочуть прийти до влади за будь-яку ціну, хотіли використати демократію як слабкість. Тут ми повинні підвести риску, виправити помилки і винести урок. Я зрозуміла ваше повідомлення. Ми знаємо, що повинні робити більше для боротьби з корупцією. Але зараз єдиний спосіб захистити нашу демократію – це голосування», – зауважила президентка Молдови.

Санду закликала громадян брати участь у другому турі виборів президента. Вона звернулася не тільки до своїх виборців, а й до виборців своїх конкурентів на виборах.

«Щоб усі ці зусилля не були марними, щоб ми не втратили те, що у нас є, ми зобов'язані забезпечити загальну мобілізацію на виборчих дільницях. На нас чекає ще одна битва. Звертаюся до громадян, які голосували за Октавіана Цику, Андрія Нестасе, Тудора Ульяновського, Іона Кіку. Я поважаю вас і дякую за те, що ви це висловили. Це і є демократія. У нас одна мета, ми всі живемо в Молдові, і ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти те, що у нас є. Наше європейське бачення має стати щитом від агресії. Залишімо розбіжності між політиками на потім, коли ми знатимемо, що демократія і європейський курс більше не в небезпеці», – сказала вона.

Крім того, президентка Молдови звернулася до тих, хто голосував за кандидата від «Нашої партії» Ренато Усатого.

«Знаю, що у нас є розбіжності. Але водночас я знаю, що ви, як і я, не хочете повернення бандитів до влади. Бандитів, які приходять, щоб усе захопити, створити своє королівство і мстити всім, хто стоїть на їхньому шляху. Сила – у правді, це очевидно. А правда в тому, що ми з вами теж хочемо бути вільними в нашій країні», – додала кандидатка в президенти.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія встигла опрацювати 99,50% протоколів, і вже зрозуміло, що для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

За останніми даними, за Майю Санду проголосували 42,33% виборців. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів Олександр Стояногло набрав 26,05% голосів. На третьому місці - кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий (13,77%). Решта кандидатів набрали менше ніж 6% голосів.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,54% проголосували проти внесення європейського вектора до конституції, а 50,46% – за. ЦВК уже опрацювала 99,77% бюлетенів.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.

Як повідомлялося, президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце. 

До слова, у Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції.

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Теги: Майя Санду Молдова вибори

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