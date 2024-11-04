Опозиція розпочала мітинг під парламентом Грузії (відео)

Опозиція влаштувала другу акцію протесту після парламентських виборів у Грузії

У Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах. Протестувальники прийшли туди ходою від Вокзальної площі.

Проспект Руставелі перекритий, в урядовому кварталі зосереджені значні сили поліції, у дворі парламенту чергують спецпризначенці.

Це друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня. Як повідомлялося, сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбувається друга акція протесту проти результатів парламентських виборів.