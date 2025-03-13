Тарифна війна Трампа: США дадуть відповідь на європейські тарифи на метал

ЄС змінив тарифи у відповідь на підняття цін на експорт американських товарів

Президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни. Про це пише «Главком» з посиланням Bloomberg.

ЄС та Канада відреагували на зміну мита на метали, які надходять до США та викликало великі дискусії та переговори з адміністрацією Трампа про скасування імпортних мит.

«Звичайно, я збираюся відповісти», – сказав Трамп у середу, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, чи буде він вживати заходів у відповідь на дії ЄС. «Проблема в тому, що наша країна не відповіла. Подивіться, ЄС був створений для того, щоб скористатися перевагами Сполучених Штатів», – заявив Трамп. Трамп не уточнив, яких саме заходів він вживе.

Європейська комісія запровадила «швидкі та пропорційні контрзаходи» щодо американського імпорту, відновивши балансуючі заходи, запроваджені у 2018 та 2020 роках, а також додавши новий перелік промислових та сільськогосподарських товарів.

Контрзаходи ЄС стосуватимуться експорту американських товарів на суму до 26 мільярдів євро. У середу Канада також оголосила про запровадження 25-відсоткових мит на продукцію американського виробництва вартістю близько 30 млрд канадських доларів (20,8 млрд доларів США). Заходи будуть спрямовані на сталь і алюміній, а також інші споживчі товари, такі як комп'ютери і спортивні товари.

Нагадаємо, стрімка зміна геополітичних орієнтирів США, декларований відхід від десятилітніх союзницьких і партнерських зобов’язань, схильність до одноосібних рішень викликає у світі не лише шок, але й контрзаходи. В економічній сфері – тарифи у відповідь, у безпековій – рух до незалежності від США у питаннях оборони, включно з ядерними аспектами.