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Китай хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів
Влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь
фото: Reuters

Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія. Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє  BR24.

За його словами, Китай готовий з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

Раніше влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь. Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії. В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ «дипломатичних» зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін.

Теги: переговори Китай війна росія

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