Китай хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь

Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія. Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє BR24.

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За його словами, Китай готовий з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

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Раніше влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь. Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії. В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.

Раніше глава Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ «дипломатичних» зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін.