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Росія може перетворити міста країн Балтії на Бахмут та Авдіївку – Кулеба

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія може перетворити міста країн Балтії на Бахмут та Авдіївку – Кулеба
Кулеба переконаний, що НАТО переможе, але країни Балтії будуть зруйновані після інтенсивних бойових дій
фото з відкритих джерел

Уникнути розширення театру бойових дії можна шляхом підтримки України, яка нищить окупантів

Країна Балтії у разі нападу Росії зможуть перемогти, але балтійські міста виглядатимуть, як знищені окупантами Бахмут та Авдіївка. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Delfi.

Кулеба переконаний, що якщо РФ нападе на балтійські країни, вони хоробро захищатимуться від «ворога, який перевершує як за досвідом, так і за можливостями». НАТО, за його словами, знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як реагувати.

«Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим», – наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього – підтримати українців, які борються проти російської агресії. Він зазначив, що Литва розуміє це, і тому підтримує Україну, а інші країни «роблять вигляд, що можуть цього уникнути».

Раніше Кулеба заявив, що партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що слабкі рішення означають більше війни, сильні рішення – завершення війни.

Як повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що якщо Україна досягне успіху на полі бою, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО.

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Теги: Авдіївка Дмитро Кулеба Бахмут Балтія росія

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