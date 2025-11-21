Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував нові санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував нові санкції проти РФ
Трамп не буде знімати санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

Президент США анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом

Президент США Дональд Трамп повідомив, що незабаром ухвалить рішення про потужні санкції проти РФ. Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає «Главком».

Трамп зауважив, що не збирається знімати санкції проти РФ, зокрема проти «Лукойла». Водночас він анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом.

«І вони будуть запроваджені дуже скоро, найближчим часом. І вони дуже потужні, дуже потужні. Знаєте, це дуже ускладнює продаж нафти. Це важлива річ. Вся їхня економіка базується на цьому», – наголосив президент США.

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року. Рішення було прийняте на тлі посилення міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією та Європейським Союзом проти російських нафтових гігантів, зокрема «Роснєфті» та «Лукойла».

Згідно з новими санкціями США, компанії мали до 21 листопада припинити всі операції з російськими нафтовими постачальниками. Водночас Європейський Союз запровадить обмеження на імпорт пального з 21 січня 2026 року, яке стосуватиметься продуктів, отриманих на нафтопереробних заводах, які працювали з російською нафтою.

Читайте також:

Теги: санкції росія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер зробив заяву про мирний план для України
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
Вчора, 18:19
Причина падіння повітряного судна невідома
У Росії розбився винищувач: екіпаж загинув
13 листопада, 18:53
Під санкції США потрапило 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн, зокрема дві українські компанії
США наклали санкції на українські компанії за допомогу Ірану
13 листопада, 09:01
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
5 листопада, 18:56
Володимир Путін побоюється дестабілізувати «втомлене від війни» російське суспільство новою мобілізацією?
Чи буде нова мобілізація в Росії? Путін запустив «Гру в кальмара» інтерв’ю
5 листопада, 17:20
Співзасновник Gunvor Group Геннадій Тимченко потрапив під санкції США у 2014 році
«Лукойл» знайшов покупця для своїх міжнародних активів
30 жовтня, 18:12
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
25 жовтня, 22:07
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти
25 жовтня, 06:26
Американські посадовці кажуть, що терпіння президента США увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час
WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії
24 жовтня, 07:03

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua