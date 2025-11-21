Трамп анонсував нові санкції проти РФ

Трамп не буде знімати санкції проти Росії

Президент США анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом

Президент США Дональд Трамп повідомив, що незабаром ухвалить рішення про потужні санкції проти РФ. Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає «Главком».

Трамп зауважив, що не збирається знімати санкції проти РФ, зокрема проти «Лукойла». Водночас він анонсував нові обмеження, які будуть запроваджені найближчим часом.

«І вони будуть запроваджені дуже скоро, найближчим часом. І вони дуже потужні, дуже потужні. Знаєте, це дуже ускладнює продаж нафти. Це важлива річ. Вся їхня економіка базується на цьому», – наголосив президент США.

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року. Рішення було прийняте на тлі посилення міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією та Європейським Союзом проти російських нафтових гігантів, зокрема «Роснєфті» та «Лукойла».

Згідно з новими санкціями США, компанії мали до 21 листопада припинити всі операції з російськими нафтовими постачальниками. Водночас Європейський Союз запровадить обмеження на імпорт пального з 21 січня 2026 року, яке стосуватиметься продуктів, отриманих на нафтопереробних заводах, які працювали з російською нафтою.