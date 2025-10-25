Головна Світ Економіка
Індійський нафтовий гігант відмовляється від закупівлі російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Індійський нафтовий концерн Reliance Industries в офіційні заяві зазначив, що компанія залишається «повністю відданою дотриманню санкцій і регуляторних механізмів»

Найбільший індійський нафтовий концерн Reliance Industries, який до цього активно закуповував російську нафту, фактично підтвердив намір припинити подальші закупівлі сировини з РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне звернення компанії.

У заяві наголошується, що компанія бере до уваги нові обмеження, запроваджені Європейським Союзом, Великою Британією та США щодо імпорту російської нафти та експорту нафтопродуктів до Європи.

«Reliance наразі оцінює наслідки, включаючи нові вимоги. Ми будемо дотримуватися рекомендацій ЄС щодо експорту перероблених продуктів до Європи», – йдеться у повідомленні.

У компанії також підкреслили, що залишаються «повністю відданими дотриманню санкцій і регуляторних механізмів» та приведуть усі торговельні операції у відповідність до нових правил.

«Reliance упевнена, що її перевірена часом диверсифікована стратегія у сфері видобутку нафти забезпечить стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів для задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб», – додали в компанії.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв незабаром припинити купувати нафту в Росії. Президент США Дональд Трамп розповів журналістам у Білому домі про свою нещодавню розмову з прем'єр-міністром Індії Наредном Моді. За словами Трампа, Індія купуватиме менше нафти у Росії.

До слова, торговельна напруга між США та Індією досягла нового піку після того, як президент США Дональд Трамп знову пригрозив Нью-Делі збереженням «величезних мит», якщо країна не припинить імпортувати російську нафту.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

