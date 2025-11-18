Мінфін США проаналізував вплив нещодавніх санкцій на нафтові доходи Росії

Кілька ключових сортів російської сирої нафти впали в ціні до найнижчих рівнів за останні роки

США стверджують, що санкції проти «Роснєфті» і «Лукойла» знижують вартість російської нафти

Міністерство фінансів США заявило, що запроваджені Вашингтоном санкції проти російських нафтових компаній «Роснєфть» і «Лукойл» скорочують доходи РФ. Ймовірно, американські обмеження зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) зазначає, що аналіз початкового впливу санкцій на ринок свідчить про те, що вони виконують своє завдання, знижуючи вартість російської нафти й обмежуючи здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Кілька ключових сортів російської сирої нафти впали в ціні до найнижчих рівнів за останні роки. Крім того, майже десять великих індійських і китайських компаній, що закуповують російську нафту, заявили про намір призупинити закупівлі на грудневі поставки.

За даними LSEG Workspace, 12 листопада сорт Urals, що відвантажується в Чорноморському порту Новоросійськ, торгувався по $45,35 за барель, що є мінімальною ціною з березня 2023 року. Тоді Росія почала формувати тіньовий флот танкерів, щоб обійти цінову стелю G7 у $60 за барель, запроваджену в грудні того ж року.

На початку місяця знижки на російську нафту відносно Brent зросли через скорочення закупівель з боку індійських і китайських нафтопереробників у відповідь на нові американські санкції. Речник Мінфіну США зазначив, що запроваджені обмеження «виснажують Путінську військову машину» і відомство готове посилювати санкційний тиск, «якщо це буде потрібно для зупинення безглуздих вбивств в Україні».

Нагадаємо, минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі.