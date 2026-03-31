Скільки разів Трамп заявляв про кінець війни з Іраном: підрахунок Axios

Axios зазначає, що Трамп намагається донести до американського народу, що війна не буде затяжною

Президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів. Про це йдеться в аналізі Axios, пише «Главком».

2 березня

Одразу після початку війни, Трамп заявив в інтерв’ю: «Ніхто інший не міг би цього зробити, крім мене». Того ж дня на пресконференції він додав: «Ми легко переможемо… Що б це не коштувало».

9 березня

Під час виступу перед республіканцями президент заявив, що США вже досягли значних успіхів: «Ми вже перемогли в багатьох аспектах… Ми рухаємося вперед, щоб досягти остаточної перемоги».

У цей же день він також зазначав, що війна може завершитися «дуже скоро».

11 березня

Цього дня Трамп заявив, що війна закінчиться «скоро», додавши: «Війна закінчиться будь-коли, коли я захочу».

12 березня

Американський президент сказав, що Іран «практично на межі і це лише питання часу.

13 березня

В інтерв’ю Fox News президент припустив, що кінець війни настане швидко: «Я не думаю, що це буде довго, коли вона закінчиться».

23 березня

Трамп повідомив про «дуже хороші та продуктивні розмови» щодо мирної угоди, але водночас попередив: «Якщо угоди не буде, ми просто продовжуватимемо бомбардувати».

24 березня

Президент США уже заявив про фактичну перемогу: «Ми виграли цю війну. Цю війну виграно».

26 березня

На засіданні уряду Трамп наголосив: «Вони зазнали поразки, вони не можуть повернутися».

25 березня

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США близькі до досягнення ключових цілей операції.

Остання заява пролунала 30 березня, коли Трамп знову пригрозив Ірану ударами по інфраструктурі, якщо не буде досягнуто угоди: «Якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита, ми завершимо наше перебування в Ірані».

Водночас, як підкреслює Axios, попри ці заяви, війна триває, а США вже розгорнули десятки тисяч військових у регіоні, і чітких ознак її завершення поки немає.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.