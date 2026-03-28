Трамп «перейменував» Ормузьку протоку на свою честь

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів у світі

Президент США Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку, водночас назвавши її «протокою Трампа». Відповідну заяву він зробив під час виступу на бізнес-конференції Future Investment Initiative у Маямі, пише «Главком».

Під час виступу він заявив: «Вони повинні її відкрити. Вони повинні відкрити протоку Трампа. Я маю на увазі Ормузьку». Після цього президент додав: «Мені дуже шкода. Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: «він випадково сказав». Зі мною немає жодних випадковостей».

Трамп також різко розкритикував Іран, назвавши його «хуліганом Близького Сходу» та звинувативши у «ядерному шантажі». За його словами, США «ближчі, ніж будь-коли» до стабілізації ситуації в регіоні.

Раніше стало відомо, що Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G7 погодилися долучитися до забезпечення безпеки Ормузької протоки, однак лише після завершення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном. Вони підкреслили, що майбутня місія буде оборонною і розпочнеться тільки після стабілізації ситуації в регіоні.