Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм

Американський лідер зазначив, що всі сторони зацікавлені у скороченні ядерних арсеналів

Президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Китаєм та Росією щодо скорочення ядерних арсеналів, і всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі, попри публічні заяви Москви про небажання приєднуватися до нового договору СНО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

«Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це.І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити», – наголосив Трамп.

Він також прокоментував позицію Москви щодо участі в подальших угодах про контроль над озброєннями. За його словами, хоча Росія публічно говорить про небажання приєднуватися до нового договору СНО, реальні наміри можуть відрізнятися.

«Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть (за зачиненими дверима - ред)», – підсумував американський лідер.

До слова, 7 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що провів окремі перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним щодо денуклеаризації.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн. Трамп зазначив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.За його словами, Росія перебуває на другому місці, а Китай далеко позаду, але наздожене США протягом п'яти років.