Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім

Раніше Дональд Трамп стверджував, що Україна та РФ близькі до укладання мирної угоди

Наразі невідомо, про що саме говоритиме президент США у своєму виступі

Президент США Дональд Трамп планує 2 грудня у Білому домі зробити заяву. Наразі невідомо, чого саме стосуватиметься заява американського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

У розкладі Білого дому зазначено, що о 14:00 (21:00 за київським часом) американський президент зробить заяву. Ймовірно, може йтися про мирний план для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, ABC News повідомляє, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

До слова, президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф провели розмову. Зокрема, політики обговорювали підсумки перемовин у Флориді.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій.