У президента ФІФА виникли проблеми через нагородження Трампа Премією миру

Президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА

Інфантіно закидають неодноразове порушення принципу політичного нейтралітету

До Комітету з етики ФІФА надійшла офіційна скарга на президента організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Звернення подала FairSquare – некомерційна правозахисна організація, що зосереджується на питаннях трудової міграції, політичних репресій та впливу спорту на права людини.

У скарзі Інфантіно закидають неодноразове порушення принципу політичного нейтралітету, якого ФІФА зобов’язана дотримуватися. Крім того, FairSquare вимагає розслідувати обставини, за яких президент США Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА.

Зазначається, що рішення про вручення нагороди Інфантіно оголосив 5 листопада одноосібно – без попередніх консультацій з Радою ФІФА чи віцепрезидентами. Частина членів організації дізналася про це лише з офіційного пресрелізу.

На сцені президент Дональд Трамп одразу ж надів золоту медаль, яку йому вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп назвав це «одним з найбільших досягнень у своєму житті» і «величезною честю».

Як повідомлялося, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.