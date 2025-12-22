Міністр торгівлі США пояснив дивну «математику» Трампа щодо цін на ліки

Говард Лутнік спробував пояснити заяви Дональда Трампа про нібито багатократне зниження цін на ліки. За його словами, усе «залежить від того, як на це подивитися»

Міністр торгівлі США Говард Лутнік прокоментував резонансну заяву президента Дональда Трампа, який під час виступу повідомив про зниження цін на рецептурні препарати на «400, 500 і навіть 600%», про це пише «Главком».

В інтерв’ю Fox News Лутнік визнав, що такі цифри абсурдні з погляду базової арифметики, однак спробував виправдати слова президента. «Все залежить від того, як на це подивитися. Те, що він мав на увазі, – це те, що ми знижуємо ціни на ліки» – заявив Лутнік.

Раніше під час телеефіру ведучий Fox News зауважив Трампу, що зниження цін більш ніж на 100% є математично неможливим. У відповідь президент не уточнив свої розрахунки, натомість знову заявив про «історичні досягнення» своєї адміністрації.

Після цього Лутнік запропонував власну інтерпретацію – за його логікою, порівняння нинішніх цін із «потенційно завищеними» дозволяє говорити про зниження на сотні відсотків, хоча фактично йдеться про звичайне коригування вартості.

Американські медіа звертають увагу, що це не перший випадок, коли представники адміністрації намагаються постфактум пояснити перебільшені або некоректні заяви Трампа щодо економічних «досягнень».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп неодноразово використовував некоректні або перебільшені цифри у промовах – зокрема щодо рівня інфляції, міграції та результатів зовнішньої політики, що регулярно стає предметом критики з боку експертів і журналістів.

