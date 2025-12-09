Трамп проігнорував прохання Орбана

Будапешт залишиться без допомоги США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обіцяв прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану фінансової підтримки, хоча Орбан нібито просив про це. Про це Трамп повідомив в інтерв'ю Politico.

Минулого місяця Віктор Орбан відвідав Вашингтон і після зустрічі заявив, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит». Трамп спростував ці слова: «Ні, я йому не обіцяв, але він точно про це просив».

На запитання, чи отримає Угорщина пакет допомоги, президент США ухилився від прямої відповіді та похвалив Орбана за «дуже гарну роботу» щодо контролю імміграції. Трамп зазначив: «Він нікого не пускає до своєї країни», – сказав лідер республіканців.

Орбан, популіст-націоналіст, який є іконою світового правого крила, зіткнеться з викликом своєму тривалому владному контролю на національних виборах наступної весни з боку опозиції, що перебуває на підйомі, та на тлі стагнації угорської економіки.

Будапешт за часів Орбана давно ворогує з ЄС щодо міграційної та іншої політики блоку, що призвело до заморожування Брюсселем коштів, призначених для Угорщини, та запровадження величезних штрафів.

Нагадаємо, що 9 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він отримав обіцянку щодо фінансової підтримки на випадок потенційного тиску на угорську економіку.

За словами Орбана, домовленість передбачає захист Угорщини від «спекулятивних атак» на її національну валюту, а також від можливого зниження кредитного рейтингу країни. Він наполягає, що отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної допомоги в кризовій ситуації.