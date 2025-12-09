Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп проігнорував прохання Орбана

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп проігнорував прохання Орбана
Трамп спростував обіцянку фінансової допомоги Орбану
фото: AP

Будапешт залишиться без допомоги США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обіцяв прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану фінансової підтримки, хоча Орбан нібито просив про це. Про це Трамп повідомив в інтерв'ю Politico.

Минулого місяця Віктор Орбан відвідав Вашингтон і після зустрічі заявив, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит». Трамп спростував ці слова: «Ні, я йому не обіцяв, але він точно про це просив».

На запитання, чи отримає Угорщина пакет допомоги, президент США ухилився від прямої відповіді та похвалив Орбана за «дуже гарну роботу» щодо контролю імміграції. Трамп зазначив: «Він нікого не пускає до своєї країни», – сказав лідер республіканців. 

Орбан, популіст-націоналіст, який є іконою світового правого крила, зіткнеться з викликом своєму тривалому владному контролю на національних виборах наступної весни з боку опозиції, що перебуває на підйомі, та на тлі стагнації угорської економіки.  

Будапешт за часів Орбана давно ворогує з ЄС щодо міграційної та іншої політики блоку, що призвело до заморожування Брюсселем коштів, призначених для Угорщини, та запровадження величезних штрафів. 

Нагадаємо, що 9 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він отримав обіцянку щодо фінансової підтримки на випадок потенційного тиску на угорську економіку.

За словами Орбана, домовленість передбачає захист Угорщини від «спекулятивних атак» на її національну валюту, а також від можливого зниження кредитного рейтингу країни. Він наполягає, що отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної допомоги в кризовій ситуації.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан фінансування президент Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз вирішується доля кожного з нас
«План Трампа» – це не мир, а відкладена війна
23 листопада, 20:07
27 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
27 листопада, 06:25
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович
Хорватія звинуватила Угорщину в брехні про «неадекватність» нафтопроводу JANAF
11 листопада, 04:57
Трамп знову зробив заяву про ядерні випробування
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
15 листопада, 05:54
Президент запевнив, що буде повне забезпечення соціальних видатків держави
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
24 листопада, 19:47
Тисячі польських медиків пройдуть військове навчання
Польща готує медиків до війни
4 грудня, 18:30
З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
10 листопада, 19:02
Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
12 листопада, 06:22
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
28 листопада, 09:46

Політика

Трамп проігнорував прохання Орбана
Трамп проігнорував прохання Орбана
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Молдова повідомила, чи продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Зеленський зустрівся з Папою Римським

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua