Молдова готує масштабну адміністративну реформу: що зміниться

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

Прокремлівські медіа просувають наративи про «перекроювання Молдови за румунськими лекалами»
фото: СЗРУ/іллюстративне

Плани змін у Молдові викликали реакцію в Кремлі

Уряд Молдови готує концепцію адміністративно-територіальної реформи, яку мають представити вже в березні 2026 року. Вже восени на розгляд парламенту планують внести відповідний законопроєкт. Головна мета – подолати надмірну фрагментованість нинішньої системи, яка обмежує бюджетну спроможність громад та знижує ефективність управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Як зазначає розвідка, концепція, що базується на румунській моделі, спрямована на оптимізацію державного апарату, зокрема планується зменшення їх кількості з нинішніх 898 до приблизно 300. Це допоможе сформувати професійні кадри та підвищити фінансову стійкість громад.

Також планується новий адміністративний поділ, зокрема створення семи повітів (Бєльці, Кагул, Бендери, Оргеїв, Сороки, Тирасполь, Унгени) та одного муніципалітету – Кишинева.

Районні ради стануть професійними структурами, які зосередяться на держзакупівлях, просторовому плануванні та підготовці інфраструктурних проєктів.

Концепція передбачає включення АТУ Гагауз Єрі до складу Кагульського повіту, а Придністровського регіону – до Тираспільського.

У російському інформаційному просторі реформу вже активно намагаються дискредитувати. Прокремлівські медіа просувають наративи про «підготовку до ліквідації молдовської державності» та «поглинання Румунією».

Прокремлівські медіа просувають наративи про «перекроювання Молдови за румунськими лекалами» та формування адміністративної бази для потенційної унії, акцентуючи на ризику «ліквідації автономії Гагаузії» та «тиску центру на регіони». Очікується, що кремль протидіятиме ухваленню законопроєкту через інформаційні кампанії, стимулювання протестів і використання проросійських політичних сил у молдовському парламенті.

Нагадаємо, після тривалої паузи офіційний Кишинів та представники самопроголошеного Придністров'я відновлюють прямий діалог. 26 лютого, у Тирасполі відбулася перша за рік зустріч політичних представників сторін у форматі «1+1».

Читайте також:

Теги: Молдова росія

Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО

Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу



