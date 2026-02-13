Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур

Зустріч Зеленського та Пахлаві відбулася у Мюнхені

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Ключовими темами переговорів стали боротьба іранського народу за демократію, посилення санкцій проти Тегерана та загроза від військової співпраці іранського режиму з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський висловив офіційну підтримку іранцям у їхньому прагненні до вільного майбутнього. Під час розмови сторони детально обговорили гуманітарну ситуацію всередині Ірану та напрями, у яких демократичні сили країни потребують міжнародної допомоги.

«Зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві в Мюнхені. Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє, і співчуваємо всім жертвам іранського режиму. Під час розмови приділили увагу ситуації в Ірані, напрямам, у яких люди Ірану потребують підтримки. Обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та будь-яких інших диктаторських режимів», – наголосив глава держави.

Окрему увагу було приділено деструктивній ролі чинного режиму в Тегерані у війні проти України.

«Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом «шахедів» до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Дякую принцу Ірану за підтримку територіальної цілісності України. Важливо докладати максимум зусиль для захисту людських життів. Україна готова допомогти зі свого боку», – повідомив Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, аби взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський заявив, що у планах – створення першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. «Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі», – наголосив Зеленський.