Трамп назвав арешт експринца Ендрю ганьбою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп висловив жаль, бо вважає, що скрутне становище Ендрю вплине на його брата, короля Карла III

Президент Дональд Трамп висловив обурення арештом Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, назвавши цей епізод «ганьбою» для британської королівської родини. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання журналістиів про те, чи відбудуться подібні арешти у Сполучених Штатах, Трамп відмовився і наполягав, що його виправдали за будь-які правопорушення щодо Джеффрі Епштейна.

«У певному сенсі я експерт, бо мене повністю виправдали», – сказав Трамп. «Я насправді можу дуже добре про це говорити».

Згадуючи арешт Ендрю, Трамп сказав: «Я думаю, що це ганьба. Я думаю, що це дуже сумно. Я думаю, що це так погано для королівської родини. Мені дуже, дуже сумно. Дуже сумно, коли я це бачу».

Трамп, який давно відчуває прихильність до британської королівської родини, висловив жаль, як скрутне становище Ендрю вплине на його брата, короля Карла III.

«Дуже сумно бачити це і те, що відбувається з його братом, який, очевидно, дуже скоро приїде до нашої країни, і він фантастична людина, король», – сказав Трамп. Повідомляється, що Чарльз планує державний візит до США, ймовірно, у квітні.

Колишній принц заперечив усі звинувачення проти себе та наполягав, що ніколи не був свідком і не підозрював про жодну з дій, у яких звинувачують Епштейна.

Трамп, який довго заперечував будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном, намагався применшити значення справи Епштейна, заявивши, що американцям час рухатися далі.

Президент США заявив, що все це було сфабриковано, щоб завдати йому політичної шкоди.

«Це справді цікаво, бо ніхто раніше не говорив про Епштейна, коли він був живий, а тепер говорять, але тільки я можу про це говорити, бо мене повністю виправдали. Я нічого не робив. Насправді, навпаки – він був проти мене, він боровся зі мною на виборах, що я щойно дізнався з останніх 3 млн сторінок документів», – сказав він. 

Як відомо, король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. 

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном. 

