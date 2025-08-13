Головна Світ Політика
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп: Будуть дуже серйозні наслідки

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо у п'ятницю російський диктатор Володимир Путін не погодиться зупинити війну в Україні, він зіткнеться з серйозними наслідками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Будуть дуже серйозні наслідки», – наголосив Трамп.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що якщо не отримає бажаних відповідей під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, то другої зустрічі з ним не буде.

