ЄС вітає зусилля президента США – фон дер Ляєн про зустріч Трампа і Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЄС вітає зусилля президента США – фон дер Ляєн про зустріч Трампа і Путіна
фон дер Ляєн: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні»
фото: EPA

Фон дер Ляєн привітала зусилля США щодо миру, але назвала ключові умови Євросоюзу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз вітає зусилля адміністрації США, спрямовані на досягнення миру в Україні. При цьому вона підкреслила, що такий мир має поважати міжнародне право, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням фон дер Ляєн.

У своєму дописі в соціальній мережі Х фон дер Ляєн написала: «ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні».

Вона також наголосила, що проведення переговорів можливе лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності воєнних дій. Ця позиція була раніше викладена у спільній заяві лідерів ЄС, до якої, як зазначила фон дер Ляєн, не приєднався прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президентка Єврокомісії резюмувала, що «ЄС продовжуватиме підтримувати право України вирішувати своє майбутнє самостійно».

До слова, російські чиновники та державні ЗМІ створюють інформаційні умови, щоб дозволити Росії відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту ISW, російські джерела активно просувають тезу, що будь-яка домовленість, укладена з адміністрацією Дональда Трампа, є тимчасовою і не матиме сили для його наступників.

Нагадаємо, видання The Hill описало ключові вимоги України, які вона має представити для підписання потенційної мирної угоди з Росією. За версією видання, ці принципи мають бути обов'язково виконаними у разі, якщо Україна розглядатиме угоду про передачу тимчасово окупованих територій

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

