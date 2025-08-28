Президент Португалії назвав Трампа російським агентом

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що зусилля Трампа, спрямовані на посередництво у війні між Росією та Україною, не вражають

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза різко розкритикував президента США Дональда Трампа, назвавши його «об'єктивно радянським або російським агентом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Під час виступу в Каштелу-де-Віде, де Соуза заявив, що зусилля Трампа, спрямовані на посередництво у війні між Росією та Україною, не вражають. На думку португальського лідера, ці спроби не вигідні для Києва.

«Об'єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації», – сказав він.

Де Соуза навів як приклад невиконані обіцянки Трампа щодо посилення санкцій проти Кремля, які, попри регулярні погрози, так і не були запроваджені. Він також зазначив, що Трамп намагається грати роль «арбітра», але при цьому веде переговори «тільки з однією командою». Це змушує Київ та його європейських союзників буквально тиснути на Вашингтон, щоб брати участь у переговорному процесі.

На завершення де Соуза додав, що Європа недооцінила «значення Трампа та трампізму» і не очікувала настільки кардинальних змін у політиці Білого дому.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.