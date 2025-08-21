Головна Країна Події в Україні
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла
У Мукачеві виникла масштабна пожежа
фото: ДСНС Закарпаття

Триває ліквідація наслідків російського обстрілу

Окупанти вдарили по території одного з промислових об’єктів у Мукачеві. Внаслідок чого постраждало 15 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис. кв. м. На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла фото 1
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла фото 2

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.

Теги: Мукачево війна

