Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні

Зеленський також обговорив розвиток українського оборонного виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних аналітичних центрів США під час свого візиту до Вашингтона. У заході взяли участь провідні експерти таких організацій, як Інститут Гудзона, America First Policy Institute, Американський інститут підприємництва, Інститут Маккейна при Університеті штату Аризона, Фонд Джеймстауна, Атлантична рада та інші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час обговорення сторони зосередилися на низці важливих тем, зокрема на ситуації на фронті, технологічних аспектах війни та значенні продовження санкцій проти Росії.

Учасники наголосили на важливості обмеження здатності Росії фінансувати свою воєнну машину та змусити її сісти за стіл переговорів. Особливу увагу приділили санкціям щодо «тіньового флоту».

Зеленський також обговорив розвиток українського оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів, а також перспективи українсько-американської військово-технічної співпраці та подальший розвиток відносин між двома країнами.

«Багато представників аналітичних центрів уже працюють з нашими людьми, нашими військовими в пошуку ефективних рішень. Цінуємо це та розраховуємо на підтримку й надалі. Дякую за змістовне обговорення та цікаві ідеї. Вдячний за щиру підтримку України й наших людей», – написав президент.

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами.

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.