Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів
фото: Офіс президента

Зеленський також обговорив розвиток українського оборонного виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних аналітичних центрів США під час свого візиту до Вашингтона. У заході взяли участь провідні експерти таких організацій, як Інститут Гудзона, America First Policy Institute, Американський інститут підприємництва, Інститут Маккейна при Університеті штату Аризона, Фонд Джеймстауна, Атлантична рада та інші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час обговорення сторони зосередилися на низці важливих тем, зокрема на ситуації на фронті, технологічних аспектах війни та значенні продовження санкцій проти Росії.

Учасники наголосили на важливості обмеження здатності Росії фінансувати свою воєнну машину та змусити її сісти за стіл переговорів. Особливу увагу приділили санкціям щодо «тіньового флоту».

Зеленський також обговорив розвиток українського оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів, а також перспективи українсько-американської військово-технічної співпраці та подальший розвиток відносин між двома країнами.

«Багато представників аналітичних центрів уже працюють з нашими людьми, нашими військовими в пошуку ефективних рішень. Цінуємо це та розраховуємо на підтримку й надалі. Дякую за змістовне обговорення та цікаві ідеї. Вдячний за щиру підтримку України й наших людей», – написав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами. 

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Теги: переговори США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді великої довіри у колі малих і великих диктаторів і так ніколи не було
Про цинізм тих, хто вчив нас демократії
21 вересня, 18:41
Україна ділиться даними про тактику ворога, його слабкі місця, зразки техніки та ПЗ
Україна стає донором безпеки всієї Європи
7 жовтня, 11:41
Президент Зеленський планує чергову серію зустрічей із світовими лідерами для обговорення безпеки та підтримки України
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
22 вересня, 13:54
Офіс з питань управління та бюджету наказав визначити програми та проєкти, фінансування яких буде припинено
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
25 вересня, 11:51
Глава держави: «Російські чиновники повинні переконатися, що знають, де найближче бомбосховище»
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
25 вересня, 13:00
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
3 жовтня, 06:19
Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
8 жовтня, 05:27
Трамп вважає, що розмова з Путіним «дала значний прогрес»
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті
16 жовтня, 20:26
Axios описує зустріч Трампа та Зеленського як «напружену» і «складну»
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
Сьогодні, 02:43

Політика

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua