Кремль після параду зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

Росія вкотре наполягає, аби Зеленський приїхав до Москви

У Кремлі після параду 9 травня зухвало заявили, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом, але для цього Володимиру Зеленському потрібно приїхати до Москви. Як інформує «Главком», про це у коментарі російським пропагандистам сказав помічник президента держави-агресорки Юрій Ушаков.

«Путін готовий прийняти Зеленського в Москві. Нехай приїжджає», – нахабно заявив він.

Такі пропозиції від Кремля лунали вже неодноразово. Ще торік президент України Володимир Зеленський відкинув ідею диктатора Путіна провести переговори лідерів у Москві і натомість запросив його до Києва.

Помічник російського диктатора також зізнався, що Росія два дні у телефонних розмовах вмовляла адміністрацію Трампа посприяти у перемир’ї з Україною на 9 травня.

При цьому Ушаков додав, що існує домовленість про припинення вогню між РФ та Україною лише до 11 травня.

Також речник Кремля заявив, що триває активна робота зі списками військовополонених і обмін між РФ та Україною розпочнеться, якщо сторони домовляться. Саме можливість обміну «1000 на 1000» стала вагомим аргументом для України для того, щоб погодитися на припинення вогню.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

Зеленський зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.