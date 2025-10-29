Трамп очікує «чудову зустріч» із Сі Цзіньпіном

Президент США налаштований оптимістично щодо переговорів із лідером Китаю, зокрема щодо зниження мит

Президент США Дональд Трамп повідомив, що очікує успішних переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, спрямованих на пом’якшення торгової війни між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном, запланована під час поїздки до Південної Кореї, може призвести до вирішення «багатьох проблем» і зниження мит, накладених на Китай.

«Я думаю, що у нас буде чудова зустріч з президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено», – сказав Трамп.

«Ми вели з ними переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу», – зазначив Трамп. Він додав, що наразі «не впевнений», чи буде обговорювати делікатне питання самоуправління Тайваню під час зустрічі.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала торговельне розслідування щодо Китаю, що може відкрити шлях до запровадження нових тарифів на китайські товари. Цей крок може ще більше загострити напруженість між Вашингтоном і Пекіном і слугувати додатковим важелем впливу для Трампа під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка запланована на наступний четвер у Південній Кореї.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.