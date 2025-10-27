Головна Світ Політика
Трамп пообіцяв швидко владнати кризу в Азії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для здійснення нападів
фото: АР

Президент США заявив, що лідери Пакистану «чудові люди»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «дуже швидко» вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном, оскільки мирні переговори між сусідніми країнами, що перебувають у стані війни, вступили у другий день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Дві країни втягнуті у запеклу суперечку з питань безпеки, і кожна зі сторін стверджує, що реагувала на агресію іншої під час зіткнень на початку цього місяця. Це були найкривавіші бої між ними за останні кілька років, що стало найнижчою точкою в їхніх відносинах, а також викликало тривогу в регіоні, де збройні угруповання, такі як «Аль-Каїда», намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для здійснення нападів, але таліби, які правлять країною, відкидають ці звинувачення. Другий раунд переговорів між ними розпочався в Стамбулі в суботу, 25 жовтня, і був присвячений перетворенню нестійкого перемир'я, досягнутого на початку цього місяця в Досі, на міцну основу для миру та безпеки кордонів.

«Я чув, що Пакистан і Афганістан почали. Але я дуже швидко розв'яжу цю проблему», – сказав Трамп на полях саміту АСЕАН в Малайзії. Він висловив ці коментарі під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану «чудові люди».

Нагадаємо, Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів, що відбулися за посередництва Катару та Туреччини в Досі. Угода стала результатом тривалих переговорів, спрямованих на деескалацію насильства між двома країнами. Згідно з повідомленням, сторони погодилися припинити бойові дії і працювати над мирними ініціативами для стабілізації регіону.

До слова, президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зробив несподівану заяву щодо своєї ролі у врегулюванні міжнародних конфліктів, назвавши припинення війн своїм улюбленим заняттям. Виступаючи перед журналістами, Трамп високо оцінив свої здібності миротворця і натякнув на неефективність ООН у цьому питанні.

