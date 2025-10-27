Трамп пообіцяв швидко владнати кризу в Азії

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для здійснення нападів

Президент США заявив, що лідери Пакистану «чудові люди»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «дуже швидко» вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном, оскільки мирні переговори між сусідніми країнами, що перебувають у стані війни, вступили у другий день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Дві країни втягнуті у запеклу суперечку з питань безпеки, і кожна зі сторін стверджує, що реагувала на агресію іншої під час зіткнень на початку цього місяця. Це були найкривавіші бої між ними за останні кілька років, що стало найнижчою точкою в їхніх відносинах, а також викликало тривогу в регіоні, де збройні угруповання, такі як «Аль-Каїда», намагаються відродитися.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для здійснення нападів, але таліби, які правлять країною, відкидають ці звинувачення. Другий раунд переговорів між ними розпочався в Стамбулі в суботу, 25 жовтня, і був присвячений перетворенню нестійкого перемир'я, досягнутого на початку цього місяця в Досі, на міцну основу для миру та безпеки кордонів.

«Я чув, що Пакистан і Афганістан почали. Але я дуже швидко розв'яжу цю проблему», – сказав Трамп на полях саміту АСЕАН в Малайзії. Він висловив ці коментарі під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану «чудові люди».

Нагадаємо, Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів, що відбулися за посередництва Катару та Туреччини в Досі. Угода стала результатом тривалих переговорів, спрямованих на деескалацію насильства між двома країнами. Згідно з повідомленням, сторони погодилися припинити бойові дії і працювати над мирними ініціативами для стабілізації регіону.

До слова, президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зробив несподівану заяву щодо своєї ролі у врегулюванні міжнародних конфліктів, назвавши припинення війн своїм улюбленим заняттям. Виступаючи перед журналістами, Трамп високо оцінив свої здібності миротворця і натякнув на неефективність ООН у цьому питанні.