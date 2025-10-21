Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків

Трамп назвав мита потужним інструментом в арсеналі Америки і висловив упевненість у тому, що Китай сяде за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може припинити постачання запчастин до літаків до Китаю на тлі торгового конфлікту між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СNBC.

За словами Трампа, Пекін направив загрозу, пов'язану з рідкісноземельними елементами, на що США можуть відповісти митом та обмеженнями в авіаційній сфері. «Вони не можуть дістати запчастини для своїх літаків. Ми будуємо їхні літаки та робимо чудову роботу», – зазначив президент, уточнивши, що йдеться про продукцію Boeing.

Він назвав мита потужним інструментом в арсеналі Америки і висловив упевненість у тому, що Китай сяде за стіл переговорів та укладе торговельну угоду. «Я думаю, що ми досягнемо угоди, яка буде вигідною для обох країн», – додав Трамп.

Але, за словами президента, якщо цього не станеться, США готові запровадити додаткові мита, незважаючи на «відмінні відносини» з головою КНР Сі Цзіньпіном. У такому разі Китай платитиме Сполученим Штатам «сотні мільйонів доларів на рік», попередив Трамп.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до США.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.