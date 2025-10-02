Головна Світ Політика
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ диктатора.

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

Раніше російський диктатор Володимир Путін відповів на останні заяви США. Тиран заявив, що «ніхто не зможе диктувати Кремлю, що робити», додавши, що «у будь-якої могутності є межа».

Путін порівняв Російську Федерацію з ломом. «Є таке у нас в народі висловлювання: проти лома немає прийому, окрім іншого лома. А він завжди з'являється, розумієте? У цьому суть подій, що відбуваються у світі. Завжди, він завжди з'являється», – каже він.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».

путін Дональд Трамп

