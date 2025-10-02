Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»

Російський диктатор кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою

Російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ диктатора.

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

Раніше російський диктатор Володимир Путін відповів на останні заяви США. Тиран заявив, що «ніхто не зможе диктувати Кремлю, що робити», додавши, що «у будь-якої могутності є межа».

Путін порівняв Російську Федерацію з ломом. «Є таке у нас в народі висловлювання: проти лома немає прийому, окрім іншого лома. А він завжди з'являється, розумієте? У цьому суть подій, що відбуваються у світі. Завжди, він завжди з'являється», – каже він.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».