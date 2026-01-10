«Допомога вже близько»: сенатор США Грем закликав іранців до повалення режиму

Сенатор Ліндсі Грем впевнений, що процвітання Ірану неможливе, поки нею керує аятола та його оточення

Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із заявою на адресу громадян Ірану, закликавши їх до остаточної перемоги над диктатурою. Політик наголосив, що боротьба народу проти гноблення отримала чіткий сигнал підтримки від Дональда Трампа та прихильників свободи в усьому світі, передає «Главком».

За словами Грема, гасло Трампа «Зробимо Іран знову величним» є прямим закликом до іранських протестувальників змінити владну верхівку. Сенатор переконаний, що справжнє процвітання країни неможливе, поки нею керує аятола та його оточення. Він підкреслив, що нинішній період репресій та «нічного жаху» для іранського суспільства добігає кінця.

Грем висловив захоплення мужністю тих, хто жертвує собою заради змін, та запевнив, що нова американська адміністрація розуміє критичність ситуації. «Допомога вже в дорозі», – підсумував сенатор, звертаючись до активістів в Ірані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи. «Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!», – написав Трамп.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Також Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України.

До слова, за два тижні заворушень правозахисники з групи HRANA задокументували загибель щонайменше 62 осіб, серед яких 48 протестувальників та 14 силовиків. Іранська влада підтверджує вбивства поліцейських, а державні медіа транслюють кадри палаючих банків, станцій метро та автомобілів. Щоб зупинити координацію демонстрантів, у країні повністю відключили інтернет, що призвело до транспортного колапсу – зокрема, скасовано десятки авіарейсів між Іраном та Дубаєм.