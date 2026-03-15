Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT

Надія Карбунар
Помічник Путіна Юрій Ушаков вжив щодо французьких дипломатів міцне слівце
Радники президента Франції наполягали на тому, що Москва має погодитися на участь європейських союзників України у переговорах про мир

Юрій Ушаков – помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань – «послав» помічників президента Франції, які приїжджали до Москви говорити про включення Європи у процес переговорів про мир в Україні. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Як зазначається, радники президента Франції, Бертран Бюшвальтер та Еммануель Бонн, приїздили до Москви у лютому.

Французькі дипломати наполягали на тому, що Москва має погодитися на участь європейських союзників України у переговорах про мир.

«Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: «Вибачте, насправді не маємо, йдіть нах*й», – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що «європейці не хочуть допомагати мирному процесу».

«Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож не почув нічого позитивного. На жаль, європейці витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці помиляються з погляду власного майбутнього», – сказав він.

Нагадаємо, США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. 

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США. 

Як повідомлялося, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

Читайте також:

Читайте також

Володимир Зеленський та Валерій Залужний
Контрнаступ 2023 року. Війна не пробачає спрощень Авторська стаття
7 березня, 07:00
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
16 лютого, 02:46
Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
18 лютого, 13:03
Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
19 лютого, 02:50
Глава держави заявив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій
Зеленський дав однозначну відповідь про другий термін та вибори під час війни
24 лютого, 14:07
Дмітрієв зустрінеться з Віткоффом та Кушнером у Женеві
Путін відправив гінця до Женеви на переговори з американцями 
25 лютого, 22:52
Фіцо заявив, що не зміг додзвонитися до Зеленського перед енергетичними обмеженнями
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
23 лютого, 20:51
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Президент зробив заяву про ракети для Patriot
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
11 березня, 18:36

Політика

«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»
«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»
Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT
Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT
Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі
Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
