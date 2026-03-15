Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT

Радники президента Франції наполягали на тому, що Москва має погодитися на участь європейських союзників України у переговорах про мир

Юрій Ушаков – помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань – «послав» помічників президента Франції, які приїжджали до Москви говорити про включення Європи у процес переговорів про мир в Україні. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Як зазначається, радники президента Франції, Бертран Бюшвальтер та Еммануель Бонн, приїздили до Москви у лютому.

Французькі дипломати наполягали на тому, що Москва має погодитися на участь європейських союзників України у переговорах про мир.

«Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: «Вибачте, насправді не маємо, йдіть нах*й», – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що «європейці не хочуть допомагати мирному процесу».

«Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож не почув нічого позитивного. На жаль, європейці витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці помиляються з погляду власного майбутнього», – сказав він.

Нагадаємо, США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США.

Як повідомлялося, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.