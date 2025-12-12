Головна Країна Події в Україні
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
фото: Білий дім

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну, окупанти атакували дронами Одесу та Павлоград, підозрюваний у вбивстві активіста Чарлі Кірка вперше з'явився в суді.

Обстріл Одеси

У ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одесу. 

«Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків

Атака на Павлоград

У ніч на 12 грудня російські терористи атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Під ударом опинилось місто Павлоград.

Стало відомо, що пожежі після атаки зафіксовані на кількох локаціях. Сталось займання та території приватного житлового сектору. Про постраждалих поки не повідомлялось. Наслідки уточнюються.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому заявив, що Штати хочуть припинення війни в Україні та наполегливо працюють над завершенням російсько-української війни.

Трамп заявив, що його країна допоможе Україні з гарантіями безпеки, оскільки це буде необхідним фактором для досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом.

Європейські лідери, включаючи Францію, Німеччину та Велику Британію, прагнуть до продовження переговорів у суботу, 13 грудня, але Трамп зазначив, що участь його переговірників залежатиме від прогресу у підготовці до переговорів. 

Президент США підкреслив, що не хоче витрачати час на зустрічі, які не приводять до результатів. «Ми не хочемо витрачати на це багато часу», – додав він.

Підозрюваний у вбивстві Кірка вперше з'явився в суді

Обвинувачений у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон вперше з'явився в суді, де суддя Тоні Граф заслухав аргументи щодо рівня доступу ЗМІ до гучної кримінальної справи.

Прокурори заявили, що вимагатимуть смертної кари за вбивство Кірка, який був убитий пострілом з даху під час заходу організації Turning Point USA у вересні цього року. Високопосадовці заявили, що смерть Кірка викликала засудження політичного насильства по всьому світу.

Суддя Граф призначив Еріку Кірк, вдову Чарлі Кірка, представником потерпілого у справі. Зустрічі в суді продовжаться 29 грудня, коли Граф оголосить своє рішення щодо доступу ЗМІ до матеріалів справи, а наступне слухання за попереднім графіком призначено на 18-21 травня 2026 року.

Заява генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди». 

У своїй промові Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі. Він наголосив, що країни НАТО повинні терміново збільшити свої витрати на оборону та виробництво, щоб запобігти війні, подібній до тих, які переживали попередні покоління.

