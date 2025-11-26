Новий телефон Трампа T1 ще не в продажу: причина затримки

Trump Mobile T1: чому новий телефон Трампа ще не продають

Вихід Trump Mobile T1 відтермінували, а інформація про «Made in USA» зникла з сайту компанії

Новий смартфон президента США Дональда Трампа, Trump Mobile T1, досі не з’явився у продажу. Компанія переносить дату релізу вже кілька місяців, а користувачі, які внесли депозит, досі не отримали замовлення. Про це повідомляє NBC News.

У червні 2025 року сини Трампа анонсували випуск Trump Mobile T1, який планували презентувати у серпні на десятиріччя президентської кампанії. Телефон мав символіку США і логотип T1 на задній панелі. Однак станом на листопад 2025 року жодних ознак продажу немає.

NBC News оформила замовлення з депозитом $100 для відстеження появи пристрою ціною $499, але компанія не надала оновлень. Під час звернень до кол-центру оператори переносили дату доправлення з 13 листопада на «початок грудня», пояснюючи затримку урядовим шатдауном.

Дизайн T1 також змінився: замість трьох камер на задній панелі тепер їх більше, а телефон зовні нагадує Samsung Galaxy S25 Ultra. Компанія Spigen, що виробляє чохли для смартфонів, зауважила, що зображення Samsung у її чохлах поширювали під виглядом T1 і пригрозила судом.

З сайту Trump Mobile зникла згадка «Made in USA», натомість тепер вказано, що телефон «створено тут, у США».

Експерти індустрії сумніваються, що телефон T1 можливо швидко виготовити повністю у США без залучення китайських компонентів. Для порівняння, Liberty Phone, єдиний смартфон, який виготовляють у США, потребував шести років розроблення й часткового виробництва за кордоном, ідеться в матеріалі.

Поки вихід T1 залишається під питанням, Trump Mobile пропонує покупцям відновлені iPhone й пристрої Samsung.

Нагадаємо, що сини американського президента – Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп – разом із командою Trump Mobile представили сервіс стільникового зв'язку T1 Mobile та анонсували золотий телефон.