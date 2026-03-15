«Путін створив Моську». Ексглава «Нафтогазу» пояснив, навіщо Росія зруйнувала нафтопровід «Дружба»

Єлизавета Жабська
Коболєв вважає, що якісний ремонт «Дружби» може тривати роки
Коболєв не рекомендує владі України ремонтувати нафтопровід, який використовується Путіним та Орбаном для політичних провокацій

Росія вдарила по нафтопроводу «Дружба», щоб ще більше нацькувати Орбана проти Києва та дати йому підставу блокувати вступ України до в ЄС та європейські кредити. Таку думку висловив колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв'ю Олені Трибушній, інформує «Главком».

«Навіщо росіяни вдарили по трубі, яка несе фактично хабарі – будемо називати речі своїми іменами – на користь папа Обрана? У мене є гіпотеза… Коли Орбан плаче і скиглить на камеру, розповідає, що українці йому погрожують, – це, очевидно, шоу перед виборами. Навіщо це робить Путін, навіщо він вдарив по цій трубі? Я думаю, є велика вірогідність, що це було зроблено для того, щоб дати Орбану підстави ще більш активно й агресивно «атакувати» нас і блокувати наш вхід в ЄС, наші кредити. Тобто він (Путін – «Главком») створив Моську, яка дуже від нього залежна. Ця Моська (мається на увазі Орбан. Моська – це розмовне позначення маленької собачки, найчастіше мопса. Термін походить від назви породи та часто вживається для опису дрібної, галасливої собаки – «Главком») інколи лякається і веде себе не дуже прогнозовано. І він (Путін – «Главком») зробив для цієї Моськи нас ворогом, вдаривши по цій трубі», – припускає Коболєв.

Він вважає, що ремонтувати трубопровід «Дружба» зараз недоцільно, оскільки у будь-який момент туди може знову «прилетіти»: «І кожного разу Орбан буде говорити, що її (трубу – «Главком») погано відремонтували. Тобто замість того, щоб вирішувати проблему іншим чином – а в Угорщини є альтернативні джерела постачання нафти і газу – вони будуть постійно робити нас крайніми. Відповідно, питання стоїть не в тому, чи дійсно трубу можна відремонтувати. Питання стоїть в тому, чи треба йти на поводу в Орбана й Путіна, які грають в певну гру, в яку ми точно не виграємо? Тобто інколи тобі видається, що треба щось робити, бо так робили завжди, і так буде трохи краще. Але «трохи краще» не вирішує питання. Ось це наша ситуація. Тут, чесно кажучи, я розумію і сторону тих, хто приймає рішення з нашого боку. Я не впевнений, між іншим, що її (трубу – «Главком») можна [ремонтувати] і її не хочуть ремонтувати. Я не знаю».

Водночас Коболєв вважає, що якісний ремонт «Дружби» може тривати роки.

«Я вам приведу приклад з історії Угорщини. Колись Угорщина запускала газовий лінк (трубопровід – «Главком») між Словаччиною та Угорщиною. І цей лінк був дуже важливий для України. І буквально в останній день, коли треба було запускати газогін, угорці з'ясували, що хтось зірвав пломби з лічильників з їхнього боку. І вони сказали: «Ай-ай-ай, який жах! Це ж означає, що газ не буде вимірюватися правильно. Давайте ми відправимо лічильники знову на калібровку і на перевірку», – розповів Коболєв. За його словами, така діагностика великого промислового лічильника могла проводитися тільки в Нідерландах і тільки певною компанією, черга до якої була забита на пів року вперед.

«Тому ремонт кожного такого об'єкту – це дуже творче питання. Якщо його робити правильно, з калібровкою лічильників, він може і два роки зайняти…», – пояснив екскерівник «Нафтогазу».

На його думку, Україні потрібно насамперед «з’ясувати стосунки» з Орбаном. Водночас зараз важель впливу і переговорна позиція Києва сильніша, аніж в Угорщині, вважає Коболєв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід «Дружба» пошкодили повітряні цілі, які прилетіли з РФ, і це задокументовано. За цого словами, технічне відновлення нафтопроводу «Дружба» може тривати до двох місяців. 

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

Як повідомлялося, Брюссель офіційно звернувся до Києва з пропозицією розгорнути спеціальну інспекційну місію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

