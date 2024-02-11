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Трамп погрожував союзникам по НАТО. Білий дім відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трамп погрожував союзникам по НАТО. Білий дім відреагував
Дональд Трамп
фото: Reuters

Трамп зізнався, як залякував НАТО нападом Росії

Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він нібито сказав лідерам НАТО, коли був на посту очільника країни , що заохочуватиме Росію вторгатися на території країн-членів Альянсу, які не виконують своїх зобов’язань щодо оборони. Про це заявив заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс, передає Bloomberg.

«Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним – і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни», – наголосив Бейтс.

Він зазначив, що зараз, за президентства нинішнього очільника США Джо Байдена, «НАТО є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була».

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Раніше Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Читайте також: Можлива перемога Трампа. Чи дійсно це велика проблема?
Теги: США НАТО Дональд Трамп погрози

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