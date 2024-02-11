Трамп погрожував союзникам по НАТО. Білий дім відреагував

Трамп зізнався, як залякував НАТО нападом Росії

Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він нібито сказав лідерам НАТО, коли був на посту очільника країни , що заохочуватиме Росію вторгатися на території країн-членів Альянсу, які не виконують своїх зобов’язань щодо оборони. Про це заявив заступник прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтс, передає Bloomberg.

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«Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним – і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни», – наголосив Бейтс.

Він зазначив, що зараз, за президентства нинішнього очільника США Джо Байдена, «НАТО є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була».

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Нагадаємо, Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Раніше Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».