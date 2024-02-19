Зросла кількість українців, які не вірять у перемогу – опитування
Загальний відсоток впевнених у перемозі України суттєво не змінився
Кількість українців, що не вірять у перемогу у війні проти Росії, зросла у п'ять разів. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».
85% опитаних українців загалом впевнені, що Україна переможе у війні, 15% – не вірять у перемогу.
Зазначається, що загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за півроку знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі – у 42%.
Водночас, у п'ять разів зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз).
За даними соціологів, більшість людей, що вірять у перемогу, це чоловіки та жінки віком старші за 51, а також ті, чиї близькі зараз на фронті, – таких 50%. Водночас людей, що вірять у перемогу, віком 18-35 років значно менше – 31%.
До того ж, 31% респондентів вважають, що для перемоги Україні знадобиться пів року чи менше. Однак частіше опитані казали, що для перемоги потрібно більше ніж рік – таких 39%.
На запитання «Що потрібно Україні для перемоги?» більшість опитаних відповіли:
- збільшення постачання зброї (46%);
- необхідність побороти корупцію (38%);
- єдність українського суспільства, зміна чинної влади, допомога міжнародних партнерів та мобілізація (такі варіанти обрало 20% опитаних).
Нагадаємо, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.
Як повідомлялося, станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.
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