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Зросла кількість українців, які не вірять у перемогу – опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зросла кількість українців, які не вірять у перемогу – опитування
Загалом 85% опитаних українців впевнені, що Україна переможе у війні
фото з відкритих джерел

Загальний відсоток впевнених у перемозі України суттєво не змінився

Кількість українців, що не вірять у перемогу у війні проти Росії, зросла у п'ять разів. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

85% опитаних українців загалом впевнені, що Україна переможе у війні, 15% – не вірять у перемогу.

Зазначається, що загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за півроку знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі – у 42%.

Водночас, у п'ять разів зріс відсоток тих, хто не вірить в перемогу (з 3% у червні минулого року до 15% зараз).

За даними соціологів, більшість людей, що вірять у перемогу, це чоловіки та жінки віком старші за 51, а також ті, чиї близькі зараз на фронті, – таких 50%. Водночас людей, що вірять у перемогу, віком 18-35 років значно менше – 31%.

До того ж, 31% респондентів вважають, що для перемоги Україні знадобиться пів року чи менше. Однак частіше опитані казали, що для перемоги потрібно більше ніж рік – таких 39%.

На запитання «Що потрібно Україні для перемоги?» більшість опитаних відповіли:

  • збільшення постачання зброї (46%);
  • необхідність побороти корупцію (38%);
  • єдність українського суспільства, зміна чинної влади, допомога міжнародних партнерів та мобілізація (такі варіанти обрало 20% опитаних).

Нагадаємо, в Україні майже рік спостерігається зростання кількості тих, хто вважає, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Як повідомлялося, станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі.

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Теги: війна рейтинг українці Україна перемога

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