Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
Білий дім почав знесення частини Східного крила для будівництва нової бальної зали
фото: The Post

У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $250 млн

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок будівництва великої та розкішної бальної зали на території Білого дому, яка буде повністю відокремлена від основної будівлі. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком»

Східне крило Білого дому проходить повну модернізацію в рамках цього проєкту, який, за словами Трампа, стане найбільш вражаючим оновленням у його історії.

«Протягом понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу для проведення важливих подій, вечірок та державних візитів», – заявив Трамп. Він додав, що для нього велика честь бути першим, хто реалізує цей довгоочікуваний проєкт.

Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому фото 1

Особливу увагу Трамп приділив фінансуванню бальної зали, зазначивши, що всі витрати покриваються приватними джерелами, зокрема щедрими пожертвами від американських компаній та патріотів, без жодних витрат для американських платників податків.

«Ця зала буде служити для проведення важливих подій ще багатьма поколіннями», – підсумував президент.

Проєкт, вартість якого оцінюється в $250 млн, зокрема передбачає заміну Східного крила, яке було побудоване в 1902 році, а потім багаторазово реконструйоване. Трамп також підкреслював, що збудувати зала, яка буде вміщати до 650 осіб, потрібно було, оскільки приміщення не здатні забезпечити достатньо місця для великих урочистих заходів.

