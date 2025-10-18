Головна Світ Політика
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом
Зеленський: Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський наголосив, що обговорив з європейськими партнерами багато важливих речей 

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

«Поговорив з нашими європейськими партнерами – лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівниками Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО», – повідомив Зеленський.

Зеленський зазначив, що розповів лідерам Європи про розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Обговорили багато важливих деталей. Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі. Саме для цього працюємо. Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції. Дякую за розмову, всю підтримку і готовність бути з Україною», – написав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

