США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення $230 млн для ліванських сил безпеки, які працюють над роззброєнням збройного угруповання «Хезболла». Рішення було ухвалено цього тижня, повідомили джерела у Вашингтоні та Бейруті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США (30 вересня) і, як вважається, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам вирішити конфлікт у Газі та регіоні загалом.

Згідно з ліванським джерелом, фінансування розподілене, зокрема:

$190 млн призначені для Ліванських збройних сил.

$40 млн отримають Сили внутрішньої безпеки.

Помічники Демократичної партії в Конгресі назвали цей крок «дуже важливим» для такої маленької країни, як Ліван, особливо на тлі загального скорочення адміністрацією США програм допомоги іноземним державам.

Ліванське джерело додало, що кошти дозволять Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішні функції в Лівані, дозволяючи Збройним силам зосередитися на інших критично важливих місіях.

Речник Державного департаменту США заявив, що допомога має на меті підтримати ліванські сили в їхній роботі «над утвердженням ліванського суверенітету по всій країні та повним виконанням Резолюції Ради Безпеки ООН 1701».

Резолюція 1701, ухвалена у 2006 році, поклала край попередньому конфлікту між «Хезболлою» та Ізраїлем.

5 серпня президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Наваф Салам уже зверталися до підтримуваної США армії з проханням розробити план передачі всієї зброї в країні силам безпеки до кінця року, попри те, що «Хезболла» відкинула заклики до роззброєння після руйнівної війни з Ізраїлем.

