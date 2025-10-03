Головна Світ Політика
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння «Хезболли»
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США
фото: Reuters

Кошти дозволять Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішні функції в Лівані

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення $230 млн для ліванських сил безпеки, які працюють над роззброєнням збройного угруповання «Хезболла». Рішення було ухвалено цього тижня, повідомили джерела у Вашингтоні та Бейруті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США (30 вересня) і, як вважається, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам вирішити конфлікт у Газі та регіоні загалом.

Згідно з ліванським джерелом, фінансування розподілене, зокрема:

  • $190 млн призначені для Ліванських збройних сил.
  • $40 млн отримають Сили внутрішньої безпеки.

Помічники Демократичної партії в Конгресі назвали цей крок «дуже важливим» для такої маленької країни, як Ліван, особливо на тлі загального скорочення адміністрацією США програм допомоги іноземним державам.

Ліванське джерело додало, що кошти дозволять Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішні функції в Лівані, дозволяючи Збройним силам зосередитися на інших критично важливих місіях.

Речник Державного департаменту США заявив, що допомога має на меті підтримати ліванські сили в їхній роботі «над утвердженням ліванського суверенітету по всій країні та повним виконанням Резолюції Ради Безпеки ООН 1701».

Резолюція 1701, ухвалена у 2006 році, поклала край попередньому конфлікту між «Хезболлою» та Ізраїлем.

5 серпня президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Наваф Салам уже зверталися до підтримуваної США армії з проханням розробити план передачі всієї зброї в країні силам безпеки до кінця року, попри те, що «Хезболла» відкинула заклики до роззброєння після руйнівної війни з Ізраїлем.

Нагадаємо, ХАМАС виявив готовність прийняти план президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Газі, але лише за умови внесення кількох значних змін. Джерела та аналітики повідомляють, що угруповання, ймовірно, використає цей план як основу для подальших переговорів, хоча головною перепоною залишається вимога про роззброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Трамп встановив термін у «три-чотири дні» для відповіді від ХАМАС, вимагаючи чіткої реакції на свій план, який має на меті завершити дворічну війну та забезпечити міжнародне управління Газою. Політологи вважають, що ХАМАС опиняється між «поганим і найгіршим» варіантом, і навіть якщо угруповання погодиться, воно вимагатиме змін, особливо щодо роззброєння, що є каменем спотикання.

