У США вбито фізика-ядерника Массачусетського технологічного інституту

Пораненого фізика було знайдено у його будинку

У США було застрелено португальського фізика-ядерника, директора Центру фізики плазми і термоядерного синтезу Массачусетського технологічного інституту Нуно Лурейро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За даними слідства, вченого виявили з вогнепальними пораненнями в його будинку в Брукліні 15 грудня. Він був госпіталізований, проте наступного дня помер. За фактом вбивства порушено кримінальну справу, триває пошук злочинця.

Варто зазначити, що увечері 13 грудня невідомий відкрив стрілянину на території Браунського університету в семиповерховому комплексі, в якому розташовуються інженерні факультети та кафедра фізики. Внаслідок інциденту загинули дві людини, ще дев'ять постраждали. У ФБР заявили, що поки не бачать прямого зв'язку між цим інцидентом і вбивством Лурейро, будинок якого розташований приблизно в 80 км від університету.

Нуно Лурейро народився в Португалії. Переїхав до США в 2005 році. З 2016 року він працював у Массачусетському технологічному інституті, спочатку на посаді заступника голови Центру фізики плазми і термоядерного синтезу, а потім очолив його.

Массачусетський технологічний інститут відомий своїми новаторськими розробками у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Програми MIT з інженерії, інформаційних технологій, економіки, фізики, хімії та математики багаторазово визнавалися найкращими в США. Понад 80 науковців, які отримали вищу освіту в Массачусетському технологічному інституті або викладали тут, стали Нобелівськими лауреатами.