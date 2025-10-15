Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно
Трамп: Вони (ХАМАС – «Главком») складуть зброю, або ми їх роззброїмо
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп не став деталізувати методи примусового роззброєння, але зауважив, що це має відбутися швидко

Президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться, повідомляє «Главком».

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Президент додав, що не став деталізувати методи примусового роззброєння, обмежившись тим, що це має відбутися «дуже швидко, у розумний період часу».

Окрім питання роззброєння, Трамп підкреслив необхідність повернення всіх заручників, яких утримує ХАМАС, а також тіл загиблих полонених.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. 

До слова, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами. 

За даними видання, у кількох районах Гази відбулися зіткнення між бойовиками ХАМАС та іншими озброєними формуваннями. У соцмережах поширилося відео, на якому видно групу озброєних чоловіків у масках – частина з них має зелені пов’язки ХАМАС – які страчують вісьмох людей із зав’язаними очима просто на очах у натовпу в центрі міста.

Журналісти встановили місце зйомки – район Аль-Сабра в західній частині Гази, однак час події поки не вдалося підтвердити.

Теги: Дональд Трамп ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США випередив британського короля під час огляду почесної варти у Віндзорському замку
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії
17 вересня, 22:09
Келлог вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але президент Трамп має іншу позицію
Келлог озвучив розбіжності з Трампом у питанні закінчення війни в Україні
20 вересня, 04:28
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
23 вересня, 03:36
Раніше Трамп виступав за територіальні поступки України заради миру
Заява Трампа спричинила зростання акцій оборонних компаній в Європі
24 вересня, 13:52
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
26 вересня, 05:44
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
9 жовтня, 03:08
Катарські делегати загинули в ДТП
Катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі – ЗМІ
12 жовтня, 02:55
Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність
Що означає гучна заява Трампа про території України: аналіз Reuters
24 вересня, 18:39
Члени ізраїльського військового оркестру стоять у строю перед церемонією привітання заручників
ХАМАС розпочав звільнення ізраїльських заручників
13 жовтня, 08:45

Політика

Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно
Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
Трамп пригрозив Китаю частковим припиненням торгівлі
Трамп пригрозив Китаю частковим припиненням торгівлі
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
Авіакомпанії Китаю виступили проти планів США заборонити польоти над територією Росії
Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО
Трамп назвав Іспанію єдиним відстаючим членом НАТО

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua