Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно

Трамп: Вони (ХАМАС – «Главком») складуть зброю, або ми їх роззброїмо

Дональд Трамп не став деталізувати методи примусового роззброєння, але зауважив, що це має відбутися швидко

Президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться, повідомляє «Главком».

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Президент додав, що не став деталізувати методи примусового роззброєння, обмежившись тим, що це має відбутися «дуже швидко, у розумний період часу».

Окрім питання роззброєння, Трамп підкреслив необхідність повернення всіх заручників, яких утримує ХАМАС, а також тіл загиблих полонених.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню.

До слова, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами.

За даними видання, у кількох районах Гази відбулися зіткнення між бойовиками ХАМАС та іншими озброєними формуваннями. У соцмережах поширилося відео, на якому видно групу озброєних чоловіків у масках – частина з них має зелені пов’язки ХАМАС – які страчують вісьмох людей із зав’язаними очима просто на очах у натовпу в центрі міста.

Журналісти встановили місце зйомки – район Аль-Сабра в західній частині Гази, однак час події поки не вдалося підтвердити.