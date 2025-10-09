Головна Світ Політика
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Президент США зазначив, що процес звільнення заручників є дуже складним

Бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників уже в першій половині наступного тижня. Одночасно в Єгипті планується підписання остаточної угоди щодо ситуації в Газі. Як повідомляє «Главком», про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

«Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС, – «Главком»), що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня, – «Главком»)», – заявив Трамп.

Президент США зазначив, що процес звільнення заручників є дуже складним і додав, що «воліє не розкривати деталей того, що саме потрібно зробити для їхнього визволення». «Ми вирушимо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання», – додав він.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю привітала підписання угоди про повернення заручників. Водночас Генштаб країни наказав підготувати оборону й готуватися до будь-якого розвитку подій у Газі.

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.

