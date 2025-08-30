Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що закриття USAID дозволило заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків

Сполучені Штати почали процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Частина програм Агентства вже передана під контроль Державного департаменту. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X, інформує «Главком».

За словами Рубіо, цей крок дозволив заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків. Держсекретар вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю», а процес його закриття очолив директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту Рассел Воут.

Що таке USAID?

USAID – це незалежне відомство уряду США, засноване в 1961 році, яке надавало економічну, гуманітарну та технічну допомогу по всьому світу. Його діяльність була спрямована на розвиток демократичних інститутів, охорону здоров'я, освіту та економічне зростання в країнах-партнерах.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна стала одним з найбільших одержувачів допомоги від USAID. Агентство спрямувало мільярди доларів на підтримку критичної інфраструктури, виплату соціальних допомог, а також на гуманітарні програми.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.