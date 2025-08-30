Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
Рубіо вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю»
фото з відкритих джерел

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що закриття USAID дозволило заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків

Сполучені Штати почали процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Частина програм Агентства вже передана під контроль Державного департаменту. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X, інформує «Главком».

За словами Рубіо, цей крок дозволив заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків. Держсекретар вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю», а процес його закриття очолив директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту Рассел Воут.

Що таке USAID?

USAID – це незалежне відомство уряду США, засноване в 1961 році, яке надавало економічну, гуманітарну та технічну допомогу по всьому світу. Його діяльність була спрямована на розвиток демократичних інститутів, охорону здоров'я, освіту та економічне зростання в країнах-партнерах.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна стала одним з найбільших одержувачів допомоги від USAID. Агентство спрямувало мільярди доларів на підтримку критичної інфраструктури, виплату соціальних допомог, а також на гуманітарні програми.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.

Теги: США Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати засуджують рішення суду про домашній арешт Болсонару
Штати засудили рішення суду про домашній арешт експрезидента Бразилії
5 серпня, 04:11
За словами міністра, основні надходження очікуються від підвищених тарифів на напівпровідники та фармацевтичну продукцію
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
7 серпня, 19:40
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
9 серпня, 03:44
Пропозиція з'явилася на тлі того, як Google готується до рішення федерального суду, яке визначить заходи проти її домінування в онлайн-пошуку
Новим власником Google Chrome може стати стартап зі штучним інтелектом: подробиці пропозиції
13 серпня, 07:52
Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
17 серпня, 03:33
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
19 серпня, 17:36
Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс особисто обговорював можливе повернення до Росії з Трампом
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
27 серпня, 05:48
Стрілок слухав російську музику
Що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину у школі у США
28 серпня, 02:32

Політика

США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
Китай проти відновлення санкцій проти Ірану – Bloomberg 
Китай проти відновлення санкцій проти Ірану – Bloomberg 
Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал
Венс захистив Віткоффа після публікації статті про його дипломатичний провал
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
9533
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
6778
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6511
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6262
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua