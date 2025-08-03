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Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Триває 1257-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 138 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора, 2 серпня, противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5642 обстріли, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4482 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоандріївка, Григорівка, Річне, Веселянка Запорізької області; Херсон та Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 20 атак росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз безуспішно атакували у районі Новомаркового.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів: Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Темирівка, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1257-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна фронт

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